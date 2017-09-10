Abd-Meksika Sınır Hattında Sanatçı Bakış Açısı

Fransız sanatçı JR'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika sınırı üzerinde yaptığı 20 metre yüksekliğindeki fotoğraf çalışması büyük ilgi gördü. Kaliforniya sınırında Meksika'nın Tecate şehrine bakan küçük bir çocuğa ait dev fotoğraf, iki ülke arasında inşa edilmesi düşünülen 'büyük duvar'a farklı bir eleştiri yöneltiyor.