ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın ilk Serbest Ticaret Komisyonu gelecek hafta toplanacak
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ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın ilk Serbest Ticaret Komisyonu gelecek hafta toplanacak

ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın ilk Serbest Ticaret Komisyonu gelecek hafta toplanacak
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) ilk Serbest Ticaret Komisyonunun gelecek hafta toplanacağını duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) ilk Serbest Ticaret Komisyonunun gelecek hafta toplanacağını duyurdu.

USTR'den yapılan açıklamada, ABD'nin 17-18 Mayıs'ta sanal olarak gerçekleşecek toplantıya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Açıklamada, toplantıya Meksika Ekonomi Bakanı Tatiana Clouthier ile Kanada Küçük İşletmeler, İhracat Teşvik ve Uluslararası Ticaret Bakanı Mary Ng'nin katılacağı belirtildi.

USMCA'nın 3 ülke arasındaki ticaret ilişkisini 21'inci yüzyıl için modernize ettiğine dikkat çekilen açıklamada, komisyonun anlaşmanın tam potansiyelini gerçekleştirecek, Kuzey Amerika için geniş tabanlı ve adil büyümeyi teşvik edecek, inovasyonu destekleyecek ve her kesimden insana yardımcı olacak kapsayıcı bir ticaret politikasını oluşturmaya yönelik ilk adım olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu toplantıda, bakanların anlaşma kapsamında iş birliğini ilerletmek için halihazırda yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi alacağı ve USMCA'nın gelecekteki ticaret anlaşmaları için standart belirleyici olacak iş gücü ve çevre yükümlülükleri hakkında "sağlam" görüşmeler yapılacağı aktarıldı.

NAFTA yerini USMCA'ya bırakmıştı

1994'ten bu yana yürürlükte olan ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Kuzey Amerika ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen USMCA, 2020'de yürürlüğe girmişti.

Anlaşma, Obrador ve Trudeau dahil olmak üzere birçok kişi tarafından "Yeni NAFTA" veya "NAFTA 2.0" şeklinde tanımlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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