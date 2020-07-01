ABD-Meksika-Kanada Anlaşması bugün yürürlüğe giriyor
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ABD-Meksika-Kanada Anlaşması bugün yürürlüğe giriyor

Kuzey Amerika ülkeleri arasındaki ticari ilişkiler konusunda Kasım 2018'de imzalanan, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) bugün yürürlüğe giriyor.

ABD-Meksika-Kanada Anlaşması bugün yürürlüğe giriyor
01.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:56

Kuzey Amerika ülkeleri arasındaki ticari ilişkiler konusunda Kasım 2018'de imzalanan, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) bugün yürürlüğe giriyor.

ABD, Meksika ve Kanada arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan USMCA, bugünden itibaren yürürlükte olacak.

USMCA Anlaşması, taraflara her 6 yılda bir anlaşmayı gözden geçirerek revizyon etme hakkı tanıyor. Anlaşma, uzatılmaması halinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16 yıl içerisinde iptal olacak.

Pompeo'dan USMCA açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, bugün USMCA'nın yürürlüğe girmesinin beklendiğini anımsatarak, "Sadece halihazırdaki anlaşmanın (NAFTA) modernleştirilmesinden de fazlası USMCA, 21'inci yüzyılda yeni bir ekonomik büyüme motorudur. Bu motor da Kuzey Amerika'yı dünyadaki ekonomik olarak en rekabetçi bölge olarak koruyacaktır." ifadesini kullandı.

Tüm taraflara anlaşmaya varılması konusundaki çabalarından dolayı teşekkür eden Pompeo, bu anlaşmanın ABD, Meksika ve Kanada iş çevreleri için yeni imkanlar yaratacağını vurguladı.

Anlaşmanın, fikri mülkiyetin entegrasyonunu, ekonomik büyümeyi ve yaratıcı sektörleri destekleyeceğini belirten Mike Pompeo, "Kovid-19 pandemisi ve bunun ekonomilerimize yönelik tehditleriyle mücadele ederken, USMCA bölgemizin tekrar kendi ayakları üzerine daha hızlı ve güçlü kalkmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump söz konusu anlaşmayı ocak ayında imzalamış ve "On yıllardır başkanlarımız NAFTA'yı değiştirme vaatlerinde bulundular ama yapamadılar. Ben onlar gibi değilim, sözünü verdiğim şeyi yaparım." ifadesini kullanmıştı.

NAFTA yerini USMCA'ya bıraktı

1994'ten bu yana yürürlükte olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Anlaşma, Trudeau dahil olmak üzere birçok kişi tarafından "Yeni NAFTA" veya "NAFTA 2.0" şeklinde tanımlanıyor.

USMCA'nın NAFTA'dan farkları

Anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

Bu farklar arasında serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor. ABD'nin, NAFTA'da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika'ya, Çin, Japonya ve Güney Kore'den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak gerekçesiyle istediği biliniyor.

Kaynak: AA

Manşet

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