ABD, Meksika'da bekletilen 25 bin sığınmacıyı kabul etmeye başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

ABD, Meksika'da bekletilen 25 bin sığınmacıyı kabul etmeye başlayacak

12.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:29
ABD, Meksika'da bekletilen 25 bin sığınmacıyı kabul etmeye başlayacak

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, sığınma talebi duruşmaları için Meksika'da bekletilen 25 bin sığınmacının ülkeye kabul edileceğini duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, sığınma talebi duruşmaları için Meksika'da bekletilen 25 bin sığınmacının ülkeye kabul edileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın 2019'da getirdiği ve Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye sığınma başvurusunda bulunanlara "Meksika'da Kal Programı" olarak da bilinen Göçmen Koruma Protokolüne (GKP) yönelik adım attı.

İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "GKP kapsamında Meksika'da kalmaya zorlanan kişilerin işlemleri başlatılacak. Şu anda bu kapsamda sığınma başvurusunda bulunan 25 bin kişi var." ifadeleri kullanıldı.

Sürecin 19 Şubat'ta başlayacağı belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla haziranda askıya alınan sığınma başvurularının ise sanal ortamdan kayıt alınacak şekilde yeniden başlatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, halihazırda Meksika'da sığınma taleplerinin değerlendirilmesi için bekleyenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı vurgulanarak, "Bir kez kaydolup koşulları sağlayan kişiler nereye ve nasıl geleceklerine ilişkin ek bilgi alacak. Bu bilgileri almadan kimse sınıra yaklaşmasın." uyarısı yapıldı.

- Göçmenler Meksika'da bekletiliyor

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Trump, 2017'de göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında 29 Ocak 2019'da varılan GKP mutabakatı kapsamında ise bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Aleyna Tilki Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Erol Bulut Metin Oktay Ünal Karaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Çeşme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, Meksika'da bekletilen 25 bin sığınmacıyı kabul etmeye başlayacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 19:32:31. #1.14#
title