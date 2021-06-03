ABD medyası: "Türkiye, Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda gaz tespit etti"
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ABD medyası: "Türkiye, Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda gaz tespit etti"

ABD medyası: 'Türkiye, Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda gaz tespit etti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'li yayın organı Bloomberg'de yer alan bir haberde, "Türkiye, Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda gaz tespit etti" ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklayacak" ifadeleri yer aldı.

ABD'li yayın organı Bloomberg'de yer alan bir haberde, "Türkiye, Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda gaz tespit etti" ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklayacak" ifadeleri yer aldı.

ABD'li yayın organı Bloomberg'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda yer alan arama kuyusu Amasra-1'de devam eden petrol ve doğal gaz arama çalışmaları hakkında "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız" sözleri üzerine dikkat çekici bir iddia geldi. Bloomberg'de yer alan habere göre, Türkiye'nin Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz tespit ettiği belirtilerek, Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjdenin bu olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, Türk yetkililerin keşfedilen doğal gazı, devlet petrol şirketi TPAO'nun çıkaracağını ve bunun için herhangi bir dış finansmana ihtiyaç duyulmayacağını söylediği belirtildi. Amasra-1 kuyusunda tespit edildiği öne sürülen doğal gaza ilişkin Enerji Bakanlığının yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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