ABD Medyası Kuzey Kore Balistik Füze Üretimine Devam Ediyor

Kuzey Kore'nin Donald Trump, Kim Jong Un zirvesinden sonra balistik füzeler üretiği iddia edildi.

ABD medyası uydu görüntülerine dayandırarak Kuzey Kore'nin Sanumdong füze üretim tesisinin 7 Temmuz 2018 tarih itibarıyla faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Silah kontrol uzmanları, hem uydu fotoğraflarının hem de ABD istihbaratının Kuzey Kore'nin balistik füzeleri üretmeye devam ettiğini ve füze programında, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki 12 Haziran Singapur zirvesinden sonra bile devam ettiğini gösteren uydu görüntülerinin olduğu iddia edildi. Uzmanlar, özellikle füze üretimiyle tutarlı faaliyet gösteren 7 Temmuz tarihli bir uydu fotoğrafına işaret ediyorlar.

Devam eden füze üretiminin haberini ilk olarak ABD basınında Washington Post tarafından duyuruldu. Kuzey Kore'nin nükleer silahların yakıt üretimini birden fazla gizli alanda artırdığını ve Kuzey Kore rejiminin ABD'den bu tesisleri gizlemek için çalıştığını bildiren ibarelerin olduğunu duyurmuştu

Singapur'da 12 Haziran 2018 zirvesinden sonra Trump ve Kim, ABD- Kuzey Kore ilişkilerini yeniden dostane bir şekilde kurmak için birlikte kameralar karşısında açıklamalarda bulunmuşlardı.

Kuzey Kore daha önce, ABD'nin Doğu Sahillerine ulaşabilen kıtalararası bir balistik füze üretmiş ve füzelerinin nükleer savaş başlıkları taşıdığını açıklamıştı. - WASHINGTON