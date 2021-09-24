ABD, Mali'yle ortaklığını sürdürmek istiyor

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, ABD'in Mali'yle uzun süreli ortaklığını sürdürmek istediğini söyledi.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Townsend'in, AFRICOM komutanlarıyla Mali'ye yaptığı ziyarette, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ve Savunma Bakanı Sadio Camara'yla bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmede, AFRICOM'un silahlı kuvvetler ve Mali halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydeden Townsend, "Mali ve uluslararası ortak güçler, Mali'de ve Sahel'deki masum sivilleri tehdit eden teröristlere karşı savaşırken birlikte kan döktü. Eskiden bu yana süregelen bu ortaklığımızı sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'li generaller ayrıca Mali'de güvenlik ve refahın elde edilmesi için en iyi yolun demokratik ve sivil bir hükümete dönüş olduğuna işaret etti.

Açıklamada, AFRICOM'un, Mali'de geçiş süreci sürerken güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Mali'ye 1000 Rus paralı asker gönderilecek iddiası

Amerikan basınında, Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Haber de, yaklaşık 1000 paralı askerin, Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel'de yürüttükleri Barkhane Operasyonu'nu, gelecek yılın ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını, ancak bölgeden çekilmeyeceklerini duyurmuştu.

Mali'de Barkhane sonrası Avrupa ülkelerinden oluşan Takuba Görev Gücü'nün daha etkin olması hedefleniyor.

Sahel'de Barkhane sonrası Wagner dönemi başlayabilir

Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılmasıyla Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Wagner olabileceği belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da gibi ülkelerde faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor.