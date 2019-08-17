ABD mahkemesinden İran'a ait 'Grace 1' petrol tankerine el koyma kararı

ABD mahkemesinden İran'a ait 'Grace 1' petrol tankerine el koyma kararı

Amerika Birleşik Devletleri mahkemesi Cebelitarık’ta ele geçirilen İran’a ait tanker gemisi ‘Grace 1’in yakalanması için karar çıkardı. Cebelitarık yönetimi tankeri serbest bırakılmıştı

17.08.2019 20:18
ABD mahkemesinden İran'a ait 'Grace 1' petrol tankerine el koyma kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Bölge Mahkemesi Cebelitarık'ta ele geçirilen İran'a ait petrol tankeri 'Grace 1'e el konulması kararı aldı.

ABD Adalet Bakanlığı, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık özerk yönetimi tarafından alıkonulan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan 'Grace 1' petrol tankeri hakkında yakalama kararını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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