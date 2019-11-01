ABD, Lübnan'a 105 milyon dolarlık güvenlik yardımını durdurdu

01.11.2019 16:49

ABD, Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar sonucu Saad Hariri'nin başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Lübnan'a yönelik 105 milyon dolarlık güvenlik yardımını durdurma kararı aldı.



İsmini açıklamayan iki ABD'li yetkili, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Saad el-Hariri'nin istifasından iki gün sonra Lübnan'a 105 milyon dolarlık güvenlik yardımının durdurulmasına karar verdiğini ifade etti. ABD'li yetkililer, kararın Beyaz Saray Bütçe Ofisi ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alındığı dile getirirken, kararın nedeni açıklanmadı. Durdurulan mali yardımın gece görüş gözlüklerini ve sınır güvenliğinde kullanılan silahları içerdiği ifade edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA