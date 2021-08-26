ABD'lilerin yarısı, işyerlerindeki aşı zorunluluğunu destekliyor
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ABD'lilerin yarısı, işyerlerindeki aşı zorunluluğunu destekliyor

ABD'lilerin yarısı, işyerlerindeki aşı zorunluluğunu destekliyor
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

Ankete göre ABD vatandaşlarının yarısı, işyerlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğunu onaylıyor.

Ankete göre ABD vatandaşlarının yarısı, işyerlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğunu onaylıyor.

Associated Press - NORC Kamusal Araştırmalar Merkezinin 1729 kişi üzerinde gerçekleştirdiği anket, uzaktan çalışan Amerikalıların yüzde 59'unun, ofiste çalışan Amerikalıların yüzde 47'sinin işyerlerinin aşı düzenlemelerinden memnun olduğunu gösterdi. Aşı zorunluluğuna karşı çıkanların oranı ise yaklaşık yüzde 25'te kaldı.

Anket, bir ofiste çalışan Amerikalıların yüzde 50'sinin işyerlerindeki maske düzenlemelerinden memnun olduğunu ortaya koydu.

Düzenlemeleri uzaktan çalışanların yüzde 59'u desteklerken, yüzde 29'un düzenlemelere karşı olduğu belirtildi.

Uzaktan çalışma ihtimali daha yüksek olan üniversite mezunlarının 10'da 6'sının, üniversite mezunu olmayanlarınsa 10'da 4'ünün aşı ve maske zorunluluğunu desteklediği açıklandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), BioNTech'in Kovid-19 aşısına hafta başında 16 yaş ve üstü için tam onay vermesinin ardından bazı kurumlar ve şirketler, çalışanlarına aşı olmayı zorunlu hale getirdi.

Aşı zorunluluğu getiren kurumlar arasında federal ofislerin yanı sıra, New York ve California eyaletlerine bağlı işyerleri, Google, Facebook gibi teknoloji şirketleri, Walt Disney, Goldman Sachs, Delta Havayolları ve NFL bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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