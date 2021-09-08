ABD'lilerin yarıdan fazlası 11 Eylül öncesine göre ülkenin terör açısından daha güvenli olmadığına inanıyor

ABD'de yapılan bir ankette, ülke vatandaşlarının yarıdan fazlasının 11 Eylül 2001 öncesine göre bugün terör açısından daha güvende olmadıklarına inandığı belirtildi.