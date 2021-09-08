ABD'lilerin yarıdan fazlası 11 Eylül öncesine göre ülkenin terör açısından daha güvenli olmadığına inanıyor
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ABD'lilerin yarıdan fazlası 11 Eylül öncesine göre ülkenin terör açısından daha güvenli olmadığına inanıyor

ABD'lilerin yarıdan fazlası 11 Eylül öncesine göre ülkenin terör açısından daha güvenli olmadığına inanıyor
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'de yapılan bir ankette, ülke vatandaşlarının yarıdan fazlasının 11 Eylül 2001 öncesine göre bugün terör açısından daha güvende olmadıklarına inandığı belirtildi.

ABD'de yapılan bir ankette, ülke vatandaşlarının yarıdan fazlasının 11 Eylül 2001 öncesine göre bugün terör açısından daha güvende olmadıklarına inandığı belirtildi.

Washington Post-ABC ortaklığında yapılan ankete göre, 10 ABD vatandaşından 8'i 11 Eylül saldırılarının ülkeyi kalıcı bir şekilde değiştirdiğini kaydetti.

Ankette, 11 Eylül öncesine kıyasla ülkenin terörizm açısından daha güvenli olduğuna inananların oranı yüzde 49 çıkarken, yüzde 51 ise aksi yönde görüş belirtti.

Söz konusu saldırıların ülkeyi kötü yönde değiştirdiğini düşünenlerin oranı yüzde 46 çıkarken, iyi yönde değiştirdiğini savunanların oranı ise yüzde 33'lerde kaldı. Katılımcıların yüzde 21'i ise görüş belirtmekten kaçındı.

2002'de yapılan benzeri bir çalışmada ankete katılanların yüzde 55'i 11 Eylül saldırılarından sonra ülkenin iyi yönde değiştiğini savunmuş, yüzde 18'i fikir beyan etmezken, yüzde 27'si kötü yönde değiştiği görüşünü paylaşmıştı.

29 Ağustos-1 Eylül arasında ülke genelinde gerçekleştirilen ankete 1006 yetişkinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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