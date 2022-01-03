ABD'lilerin üçte birinden fazlası hükumete karşı şiddetin bazen haklı olduğunu söylüyor

NEW ABD'de yapılan anket, halkın üçte birinden fazlasının hükümete karşı şiddet eyleminin bazen haklı olduğu düşüncesini desteklediğini ortaya koydu.

Washington Post ve Maryland Üniversitesi tarafından Kongre baskını yıl dönümüne günler kala yayımlanan anket, ABD'lilerin üçte birinden fazlasının bazen hükümete karşı yapılan şiddet eylemlerinin yerinde olabileceğine inandıklarını ortaya çıktı.

17 ve 19 Aralık 2021'de gerçekleştirilen ankete katılan Demokratların yüzde 23'üne kıyasla Cumhuriyetçilerin yüzde 40'ı ve bağımsızların yüzde 41'i hükümete karşı şiddetin bazen haklı olduğunu beyan etti.

1990'larda ABD'lilerin sadece yüzde 13'ünün devlet yöneticilerine karşı şiddeti haklı bulduğu, bu oranın 2010'da yüzde 16'ya, 2015'te ise yüzde 23'e yükseldiği bildirildi.

Amerikalıların en az 4'te biri medeni haklar, silah politikaları, seçim sonuçları ve çalışma gibi konularda duruma bağlı olarak güç kullanmanın doğru olabileceğini ifade etti.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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