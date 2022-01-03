ABD'lilerin üçte birinden fazlası hükumete karşı şiddetin bazen haklı olduğunu söylüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'lilerin üçte birinden fazlası hükumete karşı şiddetin bazen haklı olduğunu söylüyor

ABD'lilerin üçte birinden fazlası hükumete karşı şiddetin bazen haklı olduğunu söylüyor
AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yapılan anket, halkın üçte birinden fazlasının hükümete karşı şiddet eyleminin bazen haklı olduğu düşüncesini desteklediğini ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan anket, halkın üçte birinden fazlasının hükümete karşı şiddet eyleminin bazen haklı olduğu düşüncesini desteklediğini ortaya koydu.

Washington Post ve Maryland Üniversitesi tarafından Kongre baskını yıl dönümüne günler kala yayımlanan anket, ABD'lilerin üçte birinden fazlasının bazen hükümete karşı yapılan şiddet eylemlerinin yerinde olabileceğine inandıklarını ortaya çıktı.

17 ve 19 Aralık 2021'de gerçekleştirilen ankete katılan Demokratların yüzde 23'üne kıyasla Cumhuriyetçilerin yüzde 40'ı ve bağımsızların yüzde 41'i hükümete karşı şiddetin bazen haklı olduğunu beyan etti.

1990'larda ABD'lilerin sadece yüzde 13'ünün devlet yöneticilerine karşı şiddeti haklı bulduğu, bu oranın 2010'da yüzde 16'ya, 2015'te ise yüzde 23'e yükseldiği bildirildi.

Amerikalıların en az 4'te biri medeni haklar, silah politikaları, seçim sonuçları ve çalışma gibi konularda duruma bağlı olarak güç kullanmanın doğru olabileceğini ifade etti.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Son dakika haberi: Bağdat Havalimanına gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Son dakika haberi: Bağdat Havalimanına gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

 Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanan genç barista: Erkekler bazen daha fazlasını istiyor

Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanan genç barista: Erkekler bazen daha fazlasını istiyor

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title