ABD'lilerin çoğu sosyal medyaya güvenmiyor, hükumetin denetimini yetersiz buluyor - Haberler
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ABD'lilerin çoğu sosyal medyaya güvenmiyor, hükumetin denetimini yetersiz buluyor

ABD'lilerin çoğu sosyal medyaya güvenmiyor, hükumetin denetimini yetersiz buluyor
AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yapılan araştırmada, ülke halkının yaklaşık üçte ikisinin sosyal medya platformlarına güvenmediği, hükümetin gizlilik sorunlarıyla ilgili düzenlemeler için daha aktif olması gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.

NEW ABD'de yapılan araştırmada, ülke halkının yaklaşık üçte ikisinin sosyal medya platformlarına güvenmediği, hükümetin gizlilik sorunlarıyla ilgili düzenlemeler için daha aktif olması gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.

Washington Post-Schar School isimli araştırma şirketinin anketinde, katılımcıların yüzde 64'ü ABD hükümetinin Facebook, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarını gizlilik hakları konusunda daha sıkı denetlemesi gerektiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 35'i bu platformlara daha fazla karışmasının doğru olmadığı görüşünü savundu.

Katılımcıların ezici çoğunluğu, teknoloji şirketlerinin, insanların faaliyetlerinin nasıl izlendiği ve kullanıldığı konusunda yeterli kontrol sağlamadığını düşündüklerini ifade etti.

Ankete katılan her 5 Amerikalıdan sadece biri, ayda 3 milyar kişinin giriş yaptığı Facebook'a güvendiğini, yüzde 10'u da topluma faydalı bir platform olduğunu söyledi.

Facebook'un dışında güven oranı yüzde 50'nin altında kalan firmalar; TikTok, Instagram, WhatsApp ve YouTube olarak sıralandı. Kullanıcılar arasında yüzde 50'nin üzerinde güven duyulan tek internet platformunun ise Amazon olduğu kaydedildi.

Her 10 Amerikalının 7'si telefonlarının veya diğer cihazlarının dinlendiğinden şüphe ettiğini de dile getirdi.

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AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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