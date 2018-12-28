ABD'lileri Korkutan Mavi Işık Trafo Patlaması Çıktı
ABD'nin New York semalarını akşam saatlerinde kaplayan ve çevre sakinlerinde paniğe yol açan mavi ışığın bir trafo patlaması sonucu olduğu ortaya çıktı.
ABD'nin en büyük kentlerinden New York semalarında akşam saatlerinde sıra dışı bir mavi ışık belirdi.
Sosyal medya kullanıcıları Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent sakinlerinde paniğe yol açtı.
ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI
Aynı saatlerde Queens'de elektrik kesintisi de yaşandı.
New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı bildirildi.
OLAYDA KİMSE YARALANMADI
Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı da kaydedildi.
YORUMLAR (6)
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bunlar yakında beyaz ışığı görecek ondan korkuyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ali ne alaka kardeşim? Neden kendilerinden korksunlar ? onların umrunda olduğunu mu sanıyorsun? Adam senin dünyada olduğundan bile habersiz huzur içinde yaşıyor sende ne var? işsizlik açlık kavga gürültü vs. Ancak buradan böyle bir yorum yazarsın.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırALİYE TERS: Adamların ölüm korkusu olduğunu nasıl karar verdin? Onlarda da cennet inancı var iyi olan gider ne diye korkusun adam ölümden. Hayır sanki onları sen yetiştirdin avcunun içi gibi biliyorsunda kardeşin gibi tanıyorsunda yorum yapıyorsun. 17 ülke gördüm senin yanıbaşındaki Romanya bile senden huzurlu rahat yaşıyor. Sen önce aynaya bak kendi ülkende neler oluyor bak sonra etrafındakileri yorumla yargıla haklarında yaz. Hepimiz onların ürettiği ürünleri kullanıyoruz ilac,telefon vs.Yayından KaldırGERCEK ADLİ KİSİYE CEVAP: TAMAMEN GOZUNU BOYAMISLAR ULKEDE HUZUR VAR ISTEDIGIN SIYASETCIYI ELESTIREBILIYORSUN HATTA CIKIP ANA AVRAT KUFUR EDEBILIYORSUN CEZASI YOKYayından KaldırGERÇEK: ters adamlarda ölüm korkusu var huzur içinde yaşıyor dediğin yerde sen fikirlerini söylemezsin ya hiç haber seyretmiyor yada asıl huzr içinde olan dünya umrunda olmayan sensinYayından Kaldır