ABD'lileri Korkutan Mavi Işık Trafo Patlaması Çıktı

ALİYE TERS:

Adamların ölüm korkusu olduğunu nasıl karar verdin? Onlarda da cennet inancı var iyi olan gider ne diye korkusun adam ölümden. Hayır sanki onları sen yetiştirdin avcunun içi gibi biliyorsunda kardeşin gibi tanıyorsunda yorum yapıyorsun. 17 ülke gördüm senin yanıbaşındaki Romanya bile senden huzurlu rahat yaşıyor. Sen önce aynaya bak kendi ülkende neler oluyor bak sonra etrafındakileri yorumla yargıla haklarında yaz. Hepimiz onların ürettiği ürünleri kullanıyoruz ilac,telefon vs.