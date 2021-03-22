ABD'liler ülkelerine yönelik "en büyük tehdidin" siber terör olduğunu düşünüyor
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ABD'liler ülkelerine yönelik "en büyük tehdidin" siber terör olduğunu düşünüyor

22.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:29
ABD'liler ülkelerine yönelik

ABD'de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 82'si siber terörün, ülkelerine nükleer silahlar ve uluslararası terörizmden daha büyük tehdit olduğunu düşünüyor.

ABD'de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 82'si siber terörün, ülkelerine nükleer silahlar ve uluslararası terörizmden daha büyük tehdit olduğunu düşünüyor.

Ülkedeki danışmanlık şirketi Gallup'ın 3-18 Şubat'ta yaptığı ankette, Rusya'nın ABD'li kurumlara yönelik "Solarwinds" siber saldırısının ardından, ABD'lilere kendilerine en büyük tehdit olarak neyi gördükleri soruldu.

Anketi cevaplayanların yüzde 82'si siber terörün, ülkelerine yönelik en büyük tehdit olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 77'si Kuzey Kore'nin, yüzde 75'i ise İran'ın nükleer programlarının ABD için büyük bir tehdit olduğunu düşündüklerini aktarırken, uluslararası terörizm ve salgın hastalıklar da diğer önemli tehdit unsurları olarak sıralandı.

Ayrıca ankette, ülkedeki Demokratların, daha çok küresel salgın hastalıkları tehdit olarak gördüğü, Cumhuriyetçilerin ise nükleer programları tehdit olarak gördüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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