ABD'liler ekonomik durumlarıyla ilgili eskisinden daha fazla endişeli

NEW ABD'de yapılan araştırma, ortalama bir Amerikalının günde 6 kez mali durumu hakkında endişe duyduğunu ortaya çıkardı.

OnePoll anket şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Y kuşağının diğer nesillere göre ekonomiye daha fazla odaklanarak günde 6 kez mali durumlarını değerlendirdikleri, 7 defa da paraları konusunda endişeye kapıldıkları ortaya çıktı.

Ankete katılanlar arasında mali durumlarını yönetme konusunda, Y kuşağı yüzde 30, Z kuşağı yüzde 22, X kuşağıysa yüzde 14 oranla diğerlerinden daha iyi olduklarını düşündüğünü ifade etti.

Mali durumunun 10 yıl sonra nasıl olacağı konusunda Y kuşağı yüzde 78'le en iyimser grup olurken ABD'de 1945-1960 arası doğan ve "baby boomer" diye adlandırılan kuşağının yüzde 57 ile en kötümser nesil olduğu anlaşıldı.

Her 10 Amerikalıdan 6'sı genç nesillerin önceki kuşaklara göre, Kovid-19 salgınının kazandırdığı yaşam tecrübesiyle daha akıllı davranmayı öğrendiği görüşünü paylaştı.

Anket ayrıca, katılımcıların yüzde 43'ünün emekli olabilmek için beş yıllığına alkol almayı bırakabileceğini, yüzde 30'unun cinsel hayattan, yüzde 29'unun ise duygusal arkadaşlıklardan vazgeçmeyi göze almaya hazır olduğunu ortaya koydu.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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