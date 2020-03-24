ABD'liler arabadan inmeden yapılan Kovid-19 test merkezlerine yöneldi
ABD'nin başkenti Washington'da sokaklar yeni tip koronavirüs salgını endişesiyle sessizliğe gömülürken, ABD'liler arabalarından inmeden Kovid-19 testi yaptırabilecekleri test merkezlerine yöneldi.
24.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:09
ABD'nin başkenti Washington'da sokaklar yeni tip koronavirüs salgını endişesiyle sessizliğe gömülürken, ABD'liler arabalarından inmeden Kovid-19 testi yaptırabilecekleri test merkezlerine yöneldi.
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Kaynak: Dunya.com