ABD/Lighthizer: Diyalog başarısız olursa ticaret bariyeri tek yol

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ticaret anlaşmazlıkları konusunda Çin ile sürdürülen diyalogun başarısız kalması durumunda, ticaret bariyerleri uygulamanın "tek yol" olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet başkanı Xi Jinping'in Japonya'da yapmaları beklenen görüşme öncesinde Senato Finans Komitesi'nde konuşan Lighthizer, Çin mallarına tarife uygulamanın Pekin'i ABD'nin talep ettiği ekonomik reformları yapmaya zorlamak için yeterli olmayabileceğini vurguladı ve ekledi:

"Yalnızca gümrük tarifesi uygulayarak Çin'i kalpazanlıktan vazgeçirip geçiremeyeceğimizi bilmiyorum; ancak, başka seçenek olmadığını düşünüyorum. İşe yaramadığını bildiğim tek şey, Çin ile konuşmak... Çin'e tarifelerin uygulanmaya devam edip etmeyeceğini bilmiyorum; bu konuda karar Başkan'ın."

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da, ABD'nin Çin ile yapısal değişikliklere ve bir zorlama mekanizması oluşturulmasına odaklanan ticaret müzakerelerini devam ettirmek istediğini söyledi ve ekledi:

"ABD, fikri mülkiyet hakkı hırsızlığı, zorla teknoloji transferi, piyasaların serbestleştirilmesi ve tarifelere ilişkin yapısal değişiklikler konusunda görüş alışverişlerinin sürmesini istiyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi zorlanabilir, mecburen uygulattırılabilir bir ticaret anlaşması arzu ediyoruz. G20 toplantıları sırasında yapılacak görüşmede masada olacak genel başlıklar bunlar."

Kudlow aşrıca, Trump ile Xi'nin G20'de yapacakları görüşmeden bir anlaşma çıkacağını garantisi olmadığını da vurguladı.



Kaynak: DHA