ABD Liderliğindeki Koalisyon, Rakka'da 2017'de Işid ile Mücadele Ederken 1600 Sivil Öldürdü"

Uluslararası Af Örgütü ve "Airwars" isimli sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 2017 yılında IŞİD'i Suriye'nin Rakka kentinden çıkartmak için düzenlediği operasyonlarda 1600'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

IŞİD'e yönelik saldırıları izlemek için 2014 yılında kurulan Londra merkezli Airwars ile Uluslararası Af Örgütü, iki ayı Rakka'da alanda olmak üzere toplam 18 ay boyunca sivil kayıplarla ilgili yapılan araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle