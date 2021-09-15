ABD Libya seçimlerinde tercih ettikleri bir aday olmadığını açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Libya seçimlerinde tercih ettikleri bir aday olmadığını açıkladı

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
ABD Libya seçimlerinde tercih ettikleri bir aday olmadığını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimleri için tercih ettikleri bir aday olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimleri için tercih ettikleri bir aday olmadığını söyledi.

Başkent Trablus ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Chollet, 24 Aralık seçimlerinin "Libya'nın 10 yılda karşı karşıya olduğu en iyi fırsat" olduğunu belirterek, "ABD bu hayati süreci desteklemeye devam edecek." dedi.

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in çıkardığı başkanlık seçimleri kanununa işaret eden Chollet, "Hukuki altyapı için yakın zamanda bir ilerleme kaydedildi. Kasımda seçim kampanyalarının başlaması için hukuki prosedürlerin tamamlanması gerekiyor. Çözüm dayatmak bizim rolümüz değil, tercih ettiğimiz bir aday da yok." diye konuştu.

"Önerilen kanun, tartışılması için sağlam bir temel oluşturuyor"

ABD'li yetkili, AA muhabirinin, Akile Salih'in TM'de oylamaya sunmadan tek taraflı olarak çıkardığı seçim kanununun meşruiyeti konusunda endişeler olduğuna yönelik sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Önerilen kanun, tartışılması için sağlam bir temel oluşturuyor. TM ve Devlet Yüksek Konseyi vakit kaybetmeksizin ilerleme kaydetmeli. Aralık seçimleri için gerekli teknik hazırlıklar tamamlandı. Bu yüzden şimdi Libyalı liderlerin bir araya gelmesi ve hukuki altyapı konusunda anlaşma zamanı. Artık anlaşmazlıkları bir kenara bırakma ve ilerleme zamanı."

Chollet, "Libyalı liderlerden tek bir şey istiyoruz. Getirilen önerileri yok ederek yerine hiçbir şey sunmamak yerine, bu önerilere yapıcı katkıda bulunabilirler. Libyalıların adaylarını duyma hakları var." diye ekledi.

Gazeteciler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i bir araya getirmek için ABD'nin bir girişimde bulunup bulunmadığını da sordu. Chollet, buna karşılık şunları söyledi:

"ABD'nin ve özellikle Büyükelçi (Richard) Norland'ın, Libyalı liderleri bir araya getirmek ve ilerleme kaydetmek konusunda büyük çabaları oldu. Kimleri hangi yolla bir araya getirmeye çalıştığımız konusunda tam detay vermeyeceğim. Ancak uluslararası ortaklarımızla birlikte Libyalılara, çıkarlarını ve geleceğe bakışlarını ifade etmeleri için dışarıdan her türlü şansı sunmakta kararlıyız."

Chollet, Libya ziyareti kapsamında ABD'nin Libya Özel Temsilcisi ve Büyükelçisi Norland ile birlikte, Başkanlık Konseyi üyeleri Abdullah el-Lafi ve Musa el-Koni, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile temaslarda bulundu.

ABD Libya seçimlerinde tercih ettikleri bir aday olmadığını açıkladı

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri
PfizerBioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı

Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını açıkladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin İbrahim Tatlıses Kaan Yıldırım Müge Anlı Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD Libya seçimlerinde tercih ettikleri bir aday olmadığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 19:41:18. #1.11#