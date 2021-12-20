ABD, Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil, yasal ve siyasi engeller olduğunu açıkladı - Haberler
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ABD, Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil, yasal ve siyasi engeller olduğunu açıkladı

ABD, Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil, yasal ve siyasi engeller olduğunu açıkladı
AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya'da başkanlık seçimlerinin zamanında yapılmasının önünde teknik bir engel olmadığını, engellerin "siyasi ve yasal" olduğunu söyledi.

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya'da başkanlık seçimlerinin zamanında yapılmasının önünde teknik bir engel olmadığını, engellerin "siyasi ve yasal" olduğunu söyledi.

Başkent Trablus'u ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Norland, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Norland, Trablus ziyaretinin amacının seçimlerle ilgili durumu ve hazırlık sürecinin gidişatını değerlendirmek olduğunu belirtti.

ABD Büyükelçisi, "Seçimlerin zamanında düzenlemesi için teknik açıdan hazır olunduğu açıktır. Ancak bazıları yasal, bazıları siyasi olmak üzere başka engeller var." diye konuştu.

Norland, ABD hükümetinin Libya'yı seçimlere taşımak için seçim sürecini elinden geldiğince desteklediğini kaydetti.

Seçimleri engelleyenlere yönelik yaptırımlar konusunda kendisine yöneltilen bir soruya karşılık Norland, seçimlerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebilecek bir şiddet yöntemine başvuracak herhangi bir kişi veya kuruluşun, "şüphesiz, sadece ABD'nin değil uluslararası toplumun da yaptırımlarına maruz kalacağını" ifade etti.

Norland ayrıca, seçimlerin ertelenmesi çağrılarına ilişkin, en iyi senaryonun Libya'daki tüm ilgili tarafların üzerinde mutabık kalacağı senaryo olduğunu belirtti.

ABD, Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil, yasal ve siyasi engeller olduğunu açıkladı

ABD, Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil, yasal ve siyasi engeller olduğunu açıkladı

ABD, Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil, yasal ve siyasi engeller olduğunu açıkladı

ABD, Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil, yasal ve siyasi engeller olduğunu açıkladı

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AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

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