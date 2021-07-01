ABD, Libya'da yıl sonunda seçimlerin gerçekleşmesi için Diyalog Forumu katılımcılarına uzlaşı çağrısı yaptı
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ABD, Libya'da yıl sonunda seçimlerin gerçekleşmesi için Diyalog Forumu katılımcılarına uzlaşı çağrısı yaptı

ABD, Libya'da yıl sonunda seçimlerin gerçekleşmesi için Diyalog Forumu katılımcılarına uzlaşı çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerine, 24 Aralık seçimlerinin anayasal temeline ilişkin yürüttükleri görüşmelerde uzlaşıya varmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerine, 24 Aralık seçimlerinin anayasal temeline ilişkin yürüttükleri görüşmelerde uzlaşıya varmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Norland, uzlaşının sağlanması için LSDF üyelerinden Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ile birlikte çalışmalarını istedi.

Seçimlerin, Libya halkının ulusal hakkı olduğu belirtilen açıklamada, "Aralık seçimleri, Libyalıların refahını amaçlayan istikrar, kalkınma ve kamu hizmetlerinin sağlanmasının bir aracı olarak meşru bir şekilde seçilmiş ve hesap verebilir bir hükümete giden en iyi yoldur." ifadelerine yer verildi.

BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Jan Kubis, dün yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'ya çağrı yaparak, LSDF üyelerinin 24 Aralık seçimlerinin anayasal temeline ilişkin görüşmelerinde uzlaşıya varmalarını sağlamaları için baskı uygulamalarını istemişti.

UNSMIL tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli LSDF, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin hukuki altyapısını görüşmek üzere 28 Haziran'da İsviçre'de toplandı.

Üyelerin, hukuki altyapıya ilişkin çeşitli önerilerde bulunduğu ilk üç günkü oturumlarda uzlaşı sağlanamazken, üyeler arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı. İsviçre'deki toplantının 1 Temmuz'da sona ermesi planlanıyor.

Libya'da siyasi diyalog süreci

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan LSDF'nin Tunus'ta Kasım 2020'deki ilk toplantısı sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.

LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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