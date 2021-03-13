ABD, Libya'da yeni hükümetin kurulmasını tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD, Libya'da yeni hükümetin kurulmasını tebrik etti

13.03.2021 02:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 02:09
ABD, Libya'da yeni hükümetin kurulmasını tebrik etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Abdulhamid Dibeybe başbakanlığında yeni hükümetin kurulmasından dolayı Libya halkına tebriklerini iletti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Abdulhamid Dibeybe başbakanlığında yeni hükümetin kurulmasından dolayı Libya halkına tebriklerini iletti.

Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden adına, Libya'da 24 Aralık 2021'de ulusal seçimlerin yapılmasına rehberlik edecek Ulusal Birlik Hükümetinin kurulmasından dolayı Libya halkını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Jake Sullivan, tüm Libyalıların demokratik bir süreç ile liderlerini seçmeyi, yabancı ülkelerin müdahalesi ve şiddetinden uzak egemenliklerini yeniden kurmayı, yıllar süren iç çatışma ve siyasi ayaklanmayla ağrılı geçen sürecin ardından daha aydınlık bir geleceği garantilemeyi hak ettiklerini vurguladı.

Sullivan, "ABD, seçim taahhüdü veren herkesin yanında durmaktadır. Birleşmiş Milletlerin arabuluculuk çabalarına destek vermek adına, uluslararası ortaklarımızla, Libyalıların oluşturduğu seçim yol haritasını baltalamak isteyen taraflardan hesap sorulması konusunda teşvikçi olacağız." mesajını verdi.

Ülkede askeri gerginliğin tırmandırılması fikrinin başarısız olduğunun altını çizen Sullivan, şunları kaydetti:

"Masum Libya halkına zarar veren paralı asker ve silah gönderen gönderen yabancı ülkeler için geri çekilmenin ve Libya'da barışçıl siyasi geçiş çağrılarına katılmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Şimdi Libyalılar için, silahı bırakma, farklılıkları barışçıl bir şekilde çözme, hukuk ve nizam çağına geçme, tarihlerinde kendileri için daha istikrarlı ve refahlı bir bölüm yazma şansı var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, Libya'da yeni hükümetin kurulmasını tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 02:10:25. #1.14#
title