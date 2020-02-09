ABD: Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor
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ABD: Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Libya’da tarafların geniş çaplı askeri operasyonlara hazırlandığı uyarısında bulundu. Libya'da son durum ne?

09.02.2020 00:29 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:29
ABD: Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor

'da tarafların geniş çaplı askeri operasyonlara hazırlandığı uyarısında bulundu.


ABD Trablus Büyükelçiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki tarafların yakın zamanda büyük çapta askeri adımlar atmaya hazırlandığına ilişkin güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilerin endişeyle karşılandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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