ABD: Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor
Amerika Birleşik Devletleri, Libya’da tarafların geniş çaplı askeri operasyonlara hazırlandığı uyarısında bulundu. Libya'da son durum ne?
09.02.2020 00:29 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:29
Amerika Birleşik Devletleri Libya'da tarafların geniş çaplı askeri operasyonlara hazırlandığı uyarısında bulundu.
ABD Trablus Büyükelçiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki tarafların yakın zamanda büyük çapta askeri adımlar atmaya hazırlandığına ilişkin güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilerin endişeyle karşılandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com