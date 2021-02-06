ABD, Libya'da geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD, Libya'da geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı

06.02.2021 00:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:36
ABD, Libya'da geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı

ABD yönetimi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

ABD yönetimi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın mensuplarına telefonla yaptığı brifingde, Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Price, Libya'da geçici yönetimin belirlenmesine desteklerini, "Bu haberi memnuniyetle karşılıyoruz. İstikrarlı ve güvenli bir Libya'ya ve 2021 Aralık ayında seçimlerin yapılmasına zemin hazırlayacak BM öncülüğündeki bu sürecin sonucunu tamamıyla destekliyoruz." sözleriyle dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde dün İsviçre'de toplanan LSDF üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada, Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Feyza Aktan Guy Ritchie Deniz Akkaya
Spor Metin Oktay Hakan Kutlu Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kavga Rusya Mersin Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, Libya'da geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 00:39:14. #1.15#
title