ABD'li yıldız Mariah Carey, Türk şarkıcı Harun Sürek'in eserine talip oldu
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ABD'li yıldız Mariah Carey, Türk şarkıcı Harun Sürek'in eserine talip oldu

Şarkıcı Harun Sürek'in Youtube'da 500 milyondan fazla dinlenen "Unuturum Elbet" adlı bestesini İngilizce olarak yorumlamak isteyen ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey, Türk yapımcılarla irtibata geçti.

ABD'li yıldız Mariah Carey, Türk şarkıcı Harun Sürek'in eserine talip oldu
03.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:20

Şarkıcı Harun Sürek'in Youtube'da 500 milyondan fazla dinlenen "Unuturum Elbet" adlı bestesini İngilizce olarak yorumlamak isteyen ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey, Türk yapımcılarla irtibata geçti.

Son günlerde dünya genelinde Youtube'da en çok cover yapılan şarkılar arasına giren ve 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından dinlenen eserin her gün yeni coverleri hazırlanıp video paylaşım sitesine yükleniyor. Günden güne daha da popüler hale gelen, Şarkıcı Harun Sürek'in "Unuturum Elbet" isimli eseri ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey'in yeni albümünde İngilizce versiyonuyla yer alabilir.

Türkiye'den bir eser ikinci defa Youtube genelinde bu kadar izlenmeye ulaştı. Şarkıcı Harun Sürek'in sözlerini yazıp ve bestelediği şarkıyı Türkiye'de ilk kez Rafet El Roman seslendirmişti. Şarkı son günlerde o kadar popüler hale geldi ki, özellikle ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da "Unuturum Elbet" adlı şarkı ile ilgili Youtube'de her gün yeni bir cover yayınlanıyor.

ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey de şarkıyı istiyor

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Mariah Carey "Unuturum Elbet" adlı eserden o kadar etkilendi ki, şarkının kesinlikle yeni albümünde yer alması için Türk yapımcılarla irtibata geçti. Yeni albümünde şarkının İngilizce versiyonunu yorumlayacağı öğrenilen Carey'in bu şarkıyı favorileri arasına alacağı da öğrenildi.

"Unuturum Elbet" adlı eserin sahibi Şarkıcı Harun Sürek, bu eserinin bir gün gelip de dünyaya mal olacağını hiç düşünmediğini, bu durumdan fazlasıyla memnun olduğunu ifade etti. Şarkıya gelen yorumlara da dikkat çeken Sürek, "Dünyanın dört bir yanından gelen yorumları okudukça çok mutlu oluyorum. 'Şarkının önce tınısını beğenmiştim, ardından sözlerdeki harikuladeliği fark ettim' şeklinde yapılan yorumlar beni fazlasıyla motive ediyor. Yeni projelerimiz için daha da zevkle çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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