ABD'li yetkili: Washington hala Türkiye'yi S-400'lerden vazgeçirmeye çalışıyor

ABD'li yetkili: Washington hala Türkiye'yi S-400'lerden vazgeçirmeye çalışıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) görevli bir yetkili Washington yönetiminin Türkiye'yi Rus yapımı S-400 Hava Savunma Sistemleri'nden vazgeçirmek için hala Ankara ile diyalog halinde olduğunu söyledi.

25.10.2019 23:59
ABD'li yetkili: Washington hala Türkiye'yi S-400'lerden vazgeçirmeye çalışıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) görevli bir yetkili Washington yönetiminin Türkiye'yi Rus yapımı S-400 Hava Savunma Sistemleri'nden vazgeçirmek için hala Ankara ile diyalog halinde olduğunu söyledi.


Adı gizli kalmak koşuluyla Reuters'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi "Bu sistemlerin kapatılması, geri gönderilmesi ya da yok edilmesi... Türkleri S-400'lerden vazgeçirmek için hala çalışmalar yapılıyor." diye konuştu. Bu durumun ABD için sorun teşkil ettiğini belirten yetkili, "Ara buluculuk, farklı adreslerin bulunması ve uzlaşmacı tavır... Tüm bunlar ele alınıp değerlendiriliyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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