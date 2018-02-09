ABD'li Yetkili: Türkiye'yle İş Yapmak İçin Zorlu Bir Dönem
FLASH HABER: AFRİN HAREKATI'NDA 21. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER
BBC

ABD'li Yetkili: Türkiye'yle İş Yapmak İçin Zorlu Bir Dönem

ABD'li bir yetkili, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarette Afrin'deki operasyonunda itidal çağırısı yapmak da dahil zorlu konuları gündeme getireceğini söyledi.

ABD'li Yetkili: Türkiye'yle İş Yapmak İçin Zorlu Bir Dönem

ABD'li bir yetkili, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarette Afrin'deki operasyonunda itidal çağırısı yapmak da dahil zorlu konuları gündeme getireceğini söyledi.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan ve adı açıklanmayan yetkili aynı zamanda "Türkiye'nin söylemi sert ve Tillerson'un görüşmeleri zorlu geçecek. Bu. Türkiye'yle iş yapmak açısından zorlu bir dönem" diye konuştu.

BBC
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et