ABD'li Yetkili: "Tillerson'ın Türkiye'ye Yapacağı Ziyaret Zorlu Olacak"

WASHINGTON (İHA) – ABD'li bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye temaslarının zorlu olacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert McMaster'ın önümüzdeki günlerde ayrı ayrı Türkiye'yi ziyaret etmeleri bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin zorlu geçeceğini ve gerilen Türk-Amerikan ilişkilerinde dönüm noktası olabileceği belirtti.

ABD'li yetkilinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, Tillerson'nın, Türkiye'ye yapacağı ziyarette öncelikle Afrin operasyonu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı, ABD'nin Filistinlilere yönelik yapılan yardımların askıya alınması gibi terör örgütlerine verilen silahlarla ilgili daha birçok sorunun ele alınacağı belirtildi. Tillerson'ın, Türkiye'nin Afrin'ne başlattığı operasyonları kısıtlama ve durdurma çağrısında bulunulacağını kaydedildi. - WASHINGTON