ABD'li yetkili: İran çıkarlarımıza saldırırsa askeri güç kullanırız
ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran'ın ülkesine ya da çıkarlarına saldırması halinde ABD'nin askeri güç kullanarak cevap vereceğini söyledi
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran'ın Amerikan hedeflerine ya da çıkarlarına saldırması halinde ABD'nin askeri güç kullanarak cevap vereceğini söyledi.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Suudi Kral Selman bin Abdülaziz'in çağrısıyla gerçekleşen Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılan Hook, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlıklarını yeniden konumlandırması ve konuşlandırmasının etkili ve caydırıcı sonuçlar verdiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com