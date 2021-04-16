ABD'li yayın kuruluşu, Rusya'nın verdiği para cezaları için AİHM'e başvurdu
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ABD'li yayın kuruluşu, Rusya'nın verdiği para cezaları için AİHM'e başvurdu

ABD'li yayın kuruluşu, Rusya'nın verdiği para cezaları için AİHM'e başvurdu
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

ABD tarafından finanse edilen Özgür Avrupa Radyosu, Rusya'nın medya denetim kurumu Roskomnadzor'un yayınları nedeniyle verdiği para cezaları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulundu.

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ABD tarafından finanse edilen Özgür Avrupa Radyosu, Rusya'nın medya denetim kurumu Roskomnadzor'un yayınları nedeniyle verdiği para cezaları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulundu.

Yayın kuruluşu, başvurusunda Rus denetim kurumunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunarak, kurumun eylemleri hakkında karar verilene kadar para cezalarının durdurulmasını istedi.

Özgür Avrupa Radyosu Başkanı Jamie Fly başvuruyla ilgili, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Rusya hükümetinin bu eylemlerine, Rus halkının ifade özgürlüğünü ve insan haklarını bastırma girişimi olarak bakacağından umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Roskomnadzor, 2020 Ekim'den bu yana Özgür Avrupa Radyosu'nun yayınlarıyla ilgili 390 ihlal kararı vermişti. İhlaller nedeniyle verilecek para cezalarının toplamının 2,4 milyon doları bulması bekleniyor.

Kurum, yurt dışı bağlantılı yayın organlarını "yabancı ajan" olarak tanımlanmasını öngören bir düzenleme getirmişti. Bu tanımın verildiği yayın kuruluşlarının haberlerine, sosyal medya gönderilerine ve görsel-işitsel materyallerine, "içeriğin yabancı bir ajanın işlevlerini yerine getiren bir kaynak tarafından oluşturulduğu" bilgisini içeren uzun bir açıklama eklemeleri zorunlu tutulmuştu.

Yabancı fonlardan yararlanan sivil toplum örgütleri ile medya organlarını içeren düzenleme, için eleştirel haberciliği ve muhalefeti bastırmayı amaçladığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

"Yabancı ajan" terimi, Rusya'da aşağılayıcı çağrışım içeren bir ifade olarak kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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