ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker istifa etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker istifa etti

AA, Mücahit Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker istifa etti

NEW ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker, kurumda çalışan bir iş arkadaşı ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıkladı.

NEW ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker, kurumda çalışan bir iş arkadaşı ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Zucker, CNN bünyesinde çalışan bir ağ yöneticisiyle rızaya dayalı ilişkisini kabul ettikten sonra kurumdaki 9 yıllık görevinden ani kararla istifa ettiğini duyurdu.

Tecrübeli yönetici, çalışanlarına gönderdiği yazılı bildirimde istifasıyla ilgili, eski CNN sunucusu ve eski New York Valisinin kardeşi Chris Cuomo ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak ilişkiyi kabul ettiğini belirtirken, "İlişki başladığında açıklamam gerekirdi ama ben yapmadım. Yanılmışım." ifadelerine yer verdi.

Zucker, ilişkide olduğu kadın meslektaşının ismine değinmezken, kendisiyle 20 yıldır birlikte çalıştığını ancak ilişkilerinin son zamanlarda başladığını belirtti.

CNN'in ana kuruluşu WarnerMedia'nın CEO'su Jason Kilar, çalışanlara gönderdiği bir e-postada Zucker'ın istifasını kabul ettiğini doğrulayarak, "Yakında bir geçici liderlik planını açıklayacağız." ifadesini kullandı.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, İstifa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title