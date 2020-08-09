ABD'Lİ YATIRIMCILAR DA OKUYACAK Ardıç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gold Yayınları Kurucu Ortağı Murat Kocaardıç'ın, kişisel gelişim üzerine yazdığı, "İçinde Zenginlik Var' adlı, ilk kitabı 30 Ağustos'ta dijital platformlarda yerini alacak.

& ;Kitap, eylül ayının ilk haftasında da 1.000'den fazla kitabevinde& ; satışa sunulacak. Genç iş insanı Kocaardıç, iş kurmak isteyenlere rehber olabilecek kitabı için, "mücadele etmekten çekinmeyen, kazançlı yatırımlar yapmak isteyen, markalarını nesilden nesile aktarımını hedefleyen herkes bu kitabı okumalı." diyor. Kitabın içireğinde ruh zenginliğinden, doğru nefes alma tekniklerine, yoga, meditasyon önerilerine, paranın yanında maneviyatı da güçlendirme yöntemlerine kadar ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Kitap, İngilizce'ye çevrilerek yurtdışında da satılacak. Henüz baskı aşamasında olan Kocaardıç'ın kitabını. 5.000 adet Türk ve yabancı yatırımcılara hediye etmek üzere, ABD'de yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarına aracılık yapan uluslararası bir firma olan Elit Turkey, satın aldı.

Kaynak: Snob Magazin