ABD'li yargıç, siyahi Arbery'nin katillerini korumaya alan anlaşmayı reddetti

NEW ABD'li federal yargıç, 23 Şubat 2020'de ormanlık alanda koşu yaparken öldürülen Ahmaud Arbery'nin katilleri baba ve oğula karşı açılabilecek nefret suçlarını önlemeye yönelik savunma anlaşmasını reddetti.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Lisa Godbey Wood, 25 yaşındaki Arbery'yi kovaladıkları, tehdit ettikleri ve öldürdüklerini kabul eden oğul ve baba Travis ile Greg McMichael'a yönelik muhtemel nefret suçları davalarını önleyecek savunma anlaşmasını onaylamadı.

Wood, şartlar gereği böyle bir anlaşmayı onaylamasının mümkün olmadığını, Arbery ailesinin verilen ceza ne olursa olsun cezalandırma konusunda söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

Arbery'nin annesi Wanda Cooper-Jones, Travis McMichael'in tüm cezasını federal hapishanelerde değil Georgia eyalet hapishanesinde çekmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Cooper-Jones yargıca, "Bu adamlara tercih ettikleri hapsetme seçimini vermek yüzüme tükürmeleri için onlara son bir şans vermek olurdu." dedi.

Travis McMichael, pazartesi günü yargıca yüksek ve net bir sesle Arbery'yi ırk düşmanlığı nedeniyle öldürmekten suçlu olduğunu kabul etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Olay

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.

Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu, 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'ın araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Davayı gören mahkeme, 8 Ocak'ta siyahi genci öldürmekten suçlu bulduğu 3 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etmişti.

31 Ocak'ta Arbery'nin ebeveyni, siyahi gencin katilleri baba ve oğula, kendilerini nefret suçları davasına karşı koruyabilecek bir savunma anlaşmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.