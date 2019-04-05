ABD'li Yargıç Elon Musk ve Sec'nin Müzakare Etmesine Karar Verdi

– ABD'li bir federal yargıç, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla CEO'su Elon Musk'ın mahkemede yargılanması talebini reddederek, Musk ve SEC'nin iki hafta boyunca görüşmeler yaparak mevcut sorunlarına bir çözüm bulmaları kararını verdi.

Mahkeme kararının ardından Musk, yargıcın kararından "etkilendiğini" söyledi ve "iki hafta içinde muhtemelen bir çözüme ulaşılabileceğini" belirtti.

SEC'nin kendisini Tesla'nın üretimine ilişkin "yanıltıcı" öngörü yaparak şirket hisselerini etkilediği iddiasıyla mahkemeye verdiği Musk, kendisine yöneltilen suçlamalar ile ilgili olarak Cuma günü Manhattan'daki mahkemeye gitti. Musk ve SEC arasında yıl içindeki anlaşmazlık sonucunda Musk yüklü bir para cezası ödemiş ve Tesla'nın yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti.

Gelişmelerin ardından Tesla hisseleri açılış öncesinde yüzde 8.16 değer kaybetti. - İstanbul

Kaynak: DHA