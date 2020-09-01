ABD'li vekilden Türk kurumlarına "Kovid-19 yardımı" teşekkürü
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ABD'li vekilden Türk kurumlarına "Kovid-19 yardımı" teşekkürü

ABD Temsilciler Meclisi Vekili David Trone, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gönderen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne (TASC) teşekkür etti.

ABD'li vekilden Türk kurumlarına
01.09.2020 05:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 05:20

ABD Temsilciler Meclisi Vekili David Trone, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gönderen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne (TASC) teşekkür etti.

Maryland Eyaleti Demokrat Vekili Trone, ABD Kongresinde telekonferans üzerinden konuşma yaparak Türkiye'den Maryland eyaletine yapılan tıbbi malzeme yardımlarına değindi.

TİM ve TASC'ın 20 Temmuz'da Maryland eyaletine 100 bin maske ile bin tıbbi tulum gönderdiğine vurgu yapan Trone, TASC Eş Başkanı Günay Evinç ve TİM Başkanı İsmail Gülle'ye teşekkür etti.

Trone, "Türk Amerikalıların Maryland sakinlerine olan cömert desteklerinden dolayı minnettarım. Sağlık çalışanlarımız, bu salgın sürecinde ön saflarda kahramanca savaşırken, Türk toplumundan böyle bir destek görmekten dolayı sevinçliyim. TASC'ın söylediği gibi; 'Kovid'de negatif, hayatta pozitif ol'." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber başlattığı Milli Üretim Seferberliği kapsamında Maryland eyaletine 100 bin maske göndermişti.

TİM adına gönderilen 74 kutu maske, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından Maryland Eyalet Bakanı John Wobensmith'e teslim edilmişti.

Yardıma ilişkin açıklama yapan TİM Başkanı Gülle ise, Türkiye'nin, dünyanın dört bir köşesine gerçekleştirdiği tıbbi malzeme desteğiyle önemli bir tedarikçi ve yüce gönüllü bir millet olduğunu gösterdiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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