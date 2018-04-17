ABD'li ve Mısırlı Yetkililer Suriye'yi Görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığına vekalet eden John Sullivan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi telefonla arayarak ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de Esed rejimine karşı gerçekleştirdiği operasyonu görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Şukri ile Sullivan, çatışmanın taraflarını müzakerelere katılmaya teşvik etme konusunda mutabık kaldı.

Şukri görüşmede, Suriye'de, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ve uluslararası kararlar doğrultusunda siyasi bir çözüme varılması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına karşı olduğunu belirten Şukri, bu konuyla ilgili şeffaf ve uluslararası bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada, Sullivan'ın ifadelerine yer verilmedi.

ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait hava ve deniz kuvvetleri 14 Nisan'da Esed rejimine ait üç hedefe 105 füze ile operasyon düzenlemişti.

ABD öncülüğündeki operasyon, rejimin 7 Nisan'da abluka altındaki Doğu Guta'nın Duma kasabasında kimyasal saldırı düzenleyerek 78 sivilin hayatını kaybetmesine cevap olarak yapılmıştı.