ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'deki boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant birbirine girdi.

ABD'deki boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant birbirine girdi.

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım'da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisinin dünya şampiyonu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı. Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo'nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı. Plant daha sonra Canelo'ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

(Serkan Bayar/İHA)

ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı"

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la ikili görüştü

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la ikili görüştü

 ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tanem Sivar Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Muslera Mesut Özil Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 18:37:37. #1.17#