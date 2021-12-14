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ABD'li ve Filistinli yetkililer ekonomik diyaloğun yenilenmesi için bir araya geldi

ABD'li ve Filistinli yetkililer ekonomik diyaloğun yenilenmesi için bir araya geldi
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD'li ve Filistinli yetkililer, 5 yılın ardından ABD-Filistin Ekonomik Diyaloğunun (USPED) yenilenmesi için çevrim içi bir görüşme yaptı.

ABD'li ve Filistinli yetkililer, 5 yılın ardından ABD- Filistin Ekonomik Diyaloğunun (USPED) yenilenmesi için çevrim içi bir görüşme yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 yıldan sonra ilk kez ABD ve Filistin'in birçok kurumu ve bakanlığından yetkililer bugün çevrim içi bir toplantı düzenledi. USPED'in yenilenmesi konusunu ele alan yetkililer, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yetkililer, mevcut ve potansiyel ekonomik iş birliği alanlarını görüşerek altyapı geliştirmesi, yenilenebilir enerji, çevre girişimleri, ABD ve Filistinli işletmeler arasında bağlantı kurma, Filistin'in ekonomik gelişiminin önündeki engeller gibi konu başlıklarını ele aldı.

Öte yandan, ABD Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Yael Lampent, yaptığı açılış konuşmasında, ABD yönetiminin Filistin halkının özgürlük, güvenlik ve refah içinde yaşamayı hak ettiğini düşündüğünü aktararak "Filistin ekonomisini büyütmek, bizim siyasi amacımıza ulaşmamızda önemli bir rol alacaktır. Bu amaç, İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana var olan yaşanabilir bir Filistin için müzakerelere dayanan iki devletli bir çözümdür." ifadelerini kullandı.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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