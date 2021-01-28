ABD'li üst düzey askeri heyet, Fas'ın Batı Sahra bölgesini ziyaret etti

ABD'den gelen üst düzey askeri heyet, her yıl birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Afrika Aslanı Askeri Tatbikatı hazırlıkları dolayısıyla Fas'ın güney bölgelerinde incelemelerde bulundu.

ABD'den gelen üst düzey askeri heyet, her yıl birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Afrika Aslanı Askeri Tatbikatı hazırlıkları dolayısıyla Fas'ın güney bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya platformu (Facebook) üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Afrika Aslanı Askeri Tatbikatı hazırlıkları dolayısıyla 20 Ocak'ta Batı Sahra'ya ulaştığı belirtilen heyetin, 30 Ocak'a kadar operasyonun yapılacağı bazı bölgelerde incelemelerde bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, tatbikatın kara, deniz ve hava kuvvetlerinden oluşan yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla Haziran ayında gerçekleştirileceği belirtilirken, bölge ve uluslararası birçok devletin operasyona iştirak edeceği vurgulandı.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak operasyon ilerleyen yıllarda gelenekselleşme kazanmıştı.

Afrika Aslanı Askeri Tatbikatı, geçtiğimiz sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, geçen yıllarda tatbikata, Almanya, Kanada, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Burkina Faso, Çad, Mısır, Mali, Moritanya, Senegal ve Tunus silahlı kuvvetlerinden de katılım olduğunu açıklamıştı.

Afrika Aslanı, kıtanın en büyük askeri tatbikatı olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık