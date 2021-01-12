ABD'li ünlü yatırımcı Sheldon Adelson hayatını kaybetti
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ABD'li ünlü yatırımcı Sheldon Adelson hayatını kaybetti

12.01.2021 16:48 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:52
ABD'li ünlü yatırımcı Sheldon Adelson hayatını kaybetti

ABD'de otel ve kumarhaneler zincirleri Amerikalı yatırımcı Sheldon Adelson, (87) Malibu Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybetti.

ABD'de otel ve kumarhaneler zincirleri Amerikalı yatırımcı Sheldon Adelson, (87) Malibu Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybetti.

The Venetian ve The Palazzo gibi otellerin sahibi olan Las Vegas Sands'in Başkanı ve CEO'su ABD'li yatırımcı Sheldon Adelson, lenfoma ile mücadelesini kaybetti ve eşi vefat ettiğini duyurdu.  Adelson'ın bir süredir kan kanseriyle mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı.

PANDEMİ SÜRECİNDE ADI SIKÇA ANILDI

Koronavirüs salgını ortaya çıkarken Adelson, Nevada ve New York'ta sağlık hizmeti sağlayıcıları ve ilk müdahale ekipleri için 2 milyon cerrahi maske tedarik etti. Kişisel Boeing 747'sini Çin'in Guangzhou kentindeki maskeleri alıp hemen dağıtım için her iki eyalete teslim etmesi için gönderdi. Şirket, Nevada'ya önemli miktarda yiyecek ve su tedarikine ek olarak yüz binlerce kişisel koruyucu giysi, ekipman ve yaklaşık 2 bin koronavirüs test kiti bağışlamasıyla gündeme gelmişti. 

TRUMP'A EN BÜYÜK BAĞIŞI YAPAN KİŞİYDİ

Adelson ve eşi Miriam'ın ABD Başkanı Donald Trump'a seçim kampanyasında en büyük para bağışı yapan kişiler arasında yer almıştı. Adelson'ın, 2015 yılından bu yana Cumhuriyetçi adaylara 250 milyon dolardan fazla bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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