ABD'li ünlü şarkıcı Miles ve ÇDSO aynı sahneyi paylaştı
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ABD'li ünlü şarkıcı Miles ve ÇDSO aynı sahneyi paylaştı

ABD'li ünlü şarkıcı Miles ve ÇDSO aynı sahneyi paylaştı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Kültür Sanat

ÇUKUROVA Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yaz konserleri kapsamında ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles ile aynı sahneyi paylaştı.

ÇUKUROVA Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yaz konserleri kapsamında ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles ile aynı sahneyi paylaştı. Seyircileri Türkçe selamlayıp, Türkçe şarkılar da seslendiren Miles, büyük beğeni topladı.

Koronavirüs nedeniyle kış konserlerini yaza taşıyan ÇDSO, Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konserde daha önce Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliği yapan ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles ile sahneye çıktı. Şefliğini Eray İnal'ın yaptığı konserde sahneye çıkan Della Miles, seyircileri Türkçe 'Hoş geldiniz' diyerek selamladı. Son dönem popüler şarkıları senfoni ile harmanlayarak seslendiren Miles, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.Ayrıca, Türkçe şarkıları da senfoni ile yorumlayan ABD'li şarkıcı, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. 


ABD'li ünlü şarkıcı Miles ve ÇDSO aynı sahneyi paylaştı
ABD'li ünlü şarkıcı Miles ve ÇDSO aynı sahneyi paylaştı
ABD'li ünlü şarkıcı Miles ve ÇDSO aynı sahneyi paylaştı
ABD'li ünlü şarkıcı Miles ve ÇDSO aynı sahneyi paylaştı
ABD'li ünlü şarkıcı Miles ve ÇDSO aynı sahneyi paylaştı
ABD'li ünlü şarkıcı Miles ve ÇDSO aynı sahneyi paylaştı
ABD'li ünlü şarkıcı Miles ve ÇDSO aynı sahneyi paylaştı
ABD'li ünlü şarkıcı Miles ve ÇDSO aynı sahneyi paylaştı
ABD'li ünlü şarkıcı Miles ve ÇDSO aynı sahneyi paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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