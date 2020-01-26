ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti
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ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

NEW ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

26.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:50
ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

NEW ABD'li ünlü basketbolcu , 'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.

Yerel saatle 10.00 civarında Calabasas'da meydana gelen helikopter kazasında ölen 5 kişiden birinin Bryant olduğu bilgisi doğrulanırken, 4 kişinin ismi açıklanmadı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA
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