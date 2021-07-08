ABD'Lİ TURİST, FOTOĞRAF ÇEKERKEN DÜŞTÜĞÜ KAYALIKLAR ARASINDA SIKIŞTI
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ABD'Lİ TURİST, FOTOĞRAF ÇEKERKEN DÜŞTÜĞÜ KAYALIKLAR ARASINDA SIKIŞTI

ABD'Lİ TURİST, FOTOĞRAF ÇEKERKEN DÜŞTÜĞÜ KAYALIKLAR ARASINDA SIKIŞTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da fotoğraf çeken ABD'li Greencejami Cee (58), dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da fotoğraf çeken ABD'li Greencejami Cee (58), dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın, AFAD ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırılırken, ayağında kırık tespit edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Göreme beldesi Kılıçlar Vadisi yakınlarında meydana geldi. Turistik gezi için Kapadokya'ya gelen ABD'li Greencejami Cee, çıktığı kayalıklardan cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Cee, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın için bölgeye AFAD ve polis ekipleri istendi. İhbarla gelen AFAD ekipleri, ABD'li kadını bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Hilti ile yaklaşık yarım saat kırma çalışması yapan ekipler, ABD'li turisti sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık görevlilerince ayağının kırıldığı tespit edilen Greencejami Cee, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ABD'Lİ TURİST, FOTOĞRAF ÇEKERKEN DÜŞTÜĞÜ KAYALIKLAR ARASINDA SIKIŞTI
ABD'Lİ TURİST, FOTOĞRAF ÇEKERKEN DÜŞTÜĞÜ KAYALIKLAR ARASINDA SIKIŞTI
ABD'Lİ TURİST, FOTOĞRAF ÇEKERKEN DÜŞTÜĞÜ KAYALIKLAR ARASINDA SIKIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ABD'Lİ TURİST, FOTOĞRAF ÇEKERKEN DÜŞTÜĞÜ KAYALIKLAR ARASINDA SIKIŞTI - Haberler
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