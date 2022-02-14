ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentisi ocakta düştü - Haberler
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ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentisi ocakta düştü

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentisi ocakta düştü

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ocakta düşüş gösterdiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ocakta düşüş gösterdiğini bildirdi.

New York Fed, ocak ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri ocakta 0,2 puan azalışla yüzde 5,8'e geriledi.

Böylece, kısa vadeli enflasyon beklentileri Ekim 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentileri de aynı dönemde 0,5 puan azalarak yüzde 3,5'e indi.

Söz konusu düşüşe rağmen enflasyon beklentileri, Kovid-19 salgını öncesi döneme kıyasla yüksek seyretmeye devam etti.

Gıda, kira, benzin ve tıbbi bakım kalemlerinde fiyat artışlarının hızının bir yıllık süreçte yavaşlaması beklenirken, gıda fiyatlarının yüzde 7,7, kiraların yüzde 9,8, benzin fiyatlarının yüzde 5,6 ve tıbbi bakım maliyetlerinin yüzde 9,5 artacağı tahmin edildi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yıllık yüzde 7,5 artarak 40 yılın zirvesine çıkmıştı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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