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ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentileri ağustosta rekor seviyeye ulaştı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentileri ağustosta rekor seviyeye ulaştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

New York Fed, ağustos ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri ağustosta 0,3 puan artışla yüzde 5,2'ye yükselerek zirve yaptı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentileri de aynı dönemde 0,3 puan artarak yüzde 4 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Gıda fiyatlarının gelecek yıl yüzde 7,9, kiraların yüzde 10 artacağı tahmin edildi.

Ağustos ayında konut fiyatlarındaki artış beklentilerinin yüksek kalmaya devam ettiği, hanehalkının mevcut mali durumuna ilişkin algının ise iyileştiği belirtildi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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