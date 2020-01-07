ABD'li terörist savaşçı, sınır dışı edildi
Haberler » Güncel » ABD'li terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Haber

ABD'li terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ABD uyruklu 1 terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

07.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:12
ABD'li terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ABD uyruklu 1 terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün ABD uyruklu 1 YTS, ülkesine sınır dışı edilmiştir." denildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler