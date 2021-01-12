ABD'li tenisçi John Isner, Avustralya Açık'a katılmayacak
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ABD'li tenisçi John Isner, Avustralya Açık'a katılmayacak

12.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:58
ABD'li tenisçi John Isner, Avustralya Açık'a katılmayacak

ABD'li tenisçi John Isner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının aşırı olması gerekçesiyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmama kararı aldı.

ABD'li tenisçi John Isner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının aşırı olması gerekçesiyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmama kararı aldı.

ABD basınına konuşan dünya sıralamasında 25. basamakta yer alan Isner, 8-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık'a katılmayacağını belirterek, "Zor bir karar oldu. Uzun bir düşünme sürecinin ardından turnuvada yer almamanın doğru olacağına karar verdim." dedi.

Ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini belirten 35 yaşındaki Isner, "Kariyerimin bu döneminde, en büyük önceliğim ailemle zaman geçirmek ve onlarla yolculuk yapmak. Aşırı kısıtlamaların olduğu bu turnuvaya katılsaydım, bunları gerçekleştiremezdim." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya Açık'a katılacak tenisçilerin, salgın nedeniyle turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenlendiği Melbourne kentine gelerek karantinaya girmesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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