ABD'li tenisçi Coco Gauff, 17 yaşında ikinci kupasını kaldırdı
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ABD'li tenisçi Coco Gauff, 17 yaşında ikinci kupasını kaldırdı

ABD'li tenisçi Coco Gauff, 17 yaşında ikinci kupasını kaldırdı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

ABD'li 17 yaşındaki tenisçi Coco Gauff, katıldığı Emilia-Romagna Açık turnuvasının finalinde Çinli Wang Qiang'ı 2-0 yenerek kupaya uzandı.

ABD'li 17 yaşındaki tenisçi Coco Gauff, katıldığı Emilia-Romagna Açık turnuvasının finalinde Çinli Wang Qiang'ı 2-0 yenerek kupaya uzandı.

İtalya'nın Parma kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 48 numarası Qiang ile karşılaşan Gauff, bir saat 14 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

WTA turnuvalarında ikinci zaferini elde eden henüz 17 yaşındaki Gauff, bu galibiyetiyle dünya sıralamasında 30'unculuktan 25'inciliğe yükselerek Fransa Açık grand-slam turnuvasına seribaşı olarak katılmayı garantiledi.

Teklerde ilk kupasını 2019 yılında Linz Açık turnuvasında henüz 15 yaşındayken elde eden Gauff, tek kadınlarda ilk 100'e giren en genç tenisçi rekorunu da elinde bulunduruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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