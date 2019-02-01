ABD'li Temsilci: Kuzey Kore Nükleer Zenginleştirme Tesislerini Yok Etme Taahhüdünde Bulundu

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Pyongang yönetiminin tüm nükleer malzeme zenginleştirme tesislerini yok etme taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Biegun, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması karşılığında ABD'nin alabileceği "mutabık önlemleri" görüşmeyi planladığını söyledi.

Ancak Biegun, ABD'nin ülkenin nükleer programına dair "tam bir anlayışa" sahip olması gerektiğini vurguladı.

Başkan Donald Trump da daha önce, iki ülkenin "müthiş bir ilerleme" kaydettiğini söyledi.

Oval Ofis'te konuşan Trump, yakında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapmayı planladığı zirvenin yerini ve zamanını duyuracağını belirtti.

İki lider, geçen yıl Singapur'da görüşüp, görevdeki bir ABD Başkanı ve bir Kuzey Kore lideri arasındaki ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti.

California'daki Stanford Üniversitesi'nde bir konuşma yapan Biegun, Kuzey Kore'nin taahhüdü Güney Kore ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yaptığını anlattı.

Ancak Biegun, ABD'nin öncelikle Kuzey Kore'nin nükleer programına "uzman erişimi ve gözetleme mekanizmaları" konusunda anlaşmaya varması gerektiğini vurguladı.



Biegun "Başkan Trump bu savaşı sona erdirmeye hazır. Kuzey Kore'yi işgal etmeyeceğiz. Rejimi devirmeye çalışmayacağız." dedi.

Ancak Biegun, ABD'nin nükleer silahlardan arınma tamamlanmadan ambargoları kaldırmayacağını tekrarladı ve diplomatik çabaların başarılı olmaması durumunda "yedek planları" da olduğunu vurguladı.

Biegun, 3 Şubat'ta Güney Kore'de Kuzey Koreli mevkidaşıyla görüşecek.

Kuzey Kore, Amerikan ambargolarının sürmesinin, iki ülke arasındaki ilişkide değişim hızını yavaşlattığından şikayetçi.

Kim Jong-un geçen yıl Güney Kore ile ilişkileri geliştirip, 1953'teki ateşkesle sona eren Kore Savaşını resmen de bitirmeye çalıştı.

İki Kore geçen yılki Pyeonchang Kış Olimpiyatları'nda aynı bayarak altında yürümüş, hatta Kim köpekleri seven Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'e hediye köpek yavruları yollamıştı.



Ancak hem Kore Yarımadası'nda hem de ABD'de yakınlaşma çabalarına şüpheyle bakanlar var.

ABD'li istihbarat kuruluşlarının başkanları Senato'ya sundukları yıllık Dünya Tehdit Değerlendirme raporunda, Kuzey Kore'nin büyük ihtimalle nükleer silahlarından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Raporda ayrıca, Trump yönetiminin söylediği gibi İran'ın nükleer silah üretmediğini söylemiş ve Trump da istihbarat başkanlarının "okula geri dönmeleri" gerektini söyleyen bir tweet atmıştı.

Trump daha sonra, raporun medya tarafından yanlış aktarıldığını savundu.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1091088740947320833